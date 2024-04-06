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Spor

Trabzonspor sezonu 3. bitirme peşinde

Trabzonspor, Süper Lig'de Beşiktaş ile sürdürdüğü üçüncülük yarışında avantaj sağladığı bir haftayı geride bıraktı.

6 Nisan 2024 Cumartesi 12:26 - Güncelleme:
Trabzonspor sezonu 3. bitirme peşinde
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Milli ara sonrası çıktığı zorlu Konyaspor deplasmanında 3-1'lik galibiyetle sahadan ayrılan Trabzonspor, 4. sıradaki Beşiktaş'la olan puan farkını maç fazlasıyla 6'ya çıkarmıştı.

Siyah beyazlılar, haftanın kapanış mücadelesinde Başakşehir ile berabere kalırken, Fırtına 31. hafta sonunda 5 puanlık bir avantaja sahip. Karadeniz devi, bu sezon hem ligi 3. bitirip hem de Türkiye Kupası'nı müzesine götürmeyi hedefliyor.

KUPA MAÇINDA TARAFTAR OLACAK

PFDK'nın Trabzonspor'a kesmiş olduğu 6 maçlık fatura, Tahkim Kurulu tarafından 4 maça düşürülürken bu ceza; lig karşılaşmalarını kapsıyor. Buna göre 24 Nisan'da Türkiye Kupası Yarı Finali'nde Karagümrük ile Papara Park'ta oynanacak mücadelede, Bordo-Mavili taraftarlar statta olabilecek. Trabzonspor, Karagümrük ile yarı finalin ikinci ayağını ise 8 Mayıs'ta İstanbul'da oynayacak.

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