Trabzonspor sezonu 3. bitirme peşinde

Milli ara sonrası çıktığı zorlu Konyaspor deplasmanında 3-1'lik galibiyetle sahadan ayrılan Trabzonspor, 4. sıradaki Beşiktaş'la olan puan farkını maç fazlasıyla 6'ya çıkarmıştı.

Siyah beyazlılar, haftanın kapanış mücadelesinde Başakşehir ile berabere kalırken, Fırtına 31. hafta sonunda 5 puanlık bir avantaja sahip. Karadeniz devi, bu sezon hem ligi 3. bitirip hem de Türkiye Kupası'nı müzesine götürmeyi hedefliyor.

KUPA MAÇINDA TARAFTAR OLACAK

PFDK'nın Trabzonspor'a kesmiş olduğu 6 maçlık fatura, Tahkim Kurulu tarafından 4 maça düşürülürken bu ceza; lig karşılaşmalarını kapsıyor. Buna göre 24 Nisan'da Türkiye Kupası Yarı Finali'nde Karagümrük ile Papara Park'ta oynanacak mücadelede, Bordo-Mavili taraftarlar statta olabilecek. Trabzonspor, Karagümrük ile yarı finalin ikinci ayağını ise 8 Mayıs'ta İstanbul'da oynayacak.