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Trabzonspor Sörloth'un tapusu için harekete geçiyor

Trabzonspor'da Yönetim, Norveçli golcü Alexander Sörloth'un bonservisini almak için gelecek seneyi beklemeyecek. Crystal Palace ile en yakın zamanda masaya oturulacak..

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Trabzonspor, sezon başında Sörloth'u Crystal Palace'a 750 bin euro ödeyerek 2 yıllığına kiralamıştı.
 
Sözleşmenin iç maddesine göre Norveçli forvet 2020-21 sezonunda Fırtına'nın oynayacağı resmi maçların yüzde 50'sine 11'de başlarsa 6 milyon euro'ya kesin transferi gerçekleşecek.
 
Sörloth'tan memnun olan yönetim, gelecek sezonu beklememe kararı aldı.
 
4 MİLYONA İŞ BİTECEK
 
Crystal Palace ile hemen masaya oturulacak. 6 milyon euro'luk bonservisinde indirim istenecek. Fırtına 4 milyon'a işi bitirmeyi planlıyor.
 
Sörloth geldiğinden beri müthiş futboluyla dikkat çekiyor. Norveçli yıldız ligde 11 maçta 6 gol, 3 asistle oynuyor. Avrupa Ligi'nde 8 maçta 2 gol, 1 asisti var. Norveç Milli Takımı'nda istediği süreleri alamasa da 167 dakikada 3 kez ağları sarstı.

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