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Trabzonspor sponsorlara duacı

Forma kol sponsorluğu anlaşmasıyla büyük bir fi nansal yükten kurtulduklarını anlatan Başkan Ağaoğlu, “6 senedir Trabzonspor'un kasasına nakit girmeden gittiğine şahit olduğumuz için, ben bir anlamda bu sponsorluklara daha fazla ehemmiyet veriyorum” dedi.

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FUTBOLCULAR DA KATILDI

■TRABZONSPOR, forma kol sponsorluğu için anlaşmaya vardığı Interctiy ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenine Trabzonsporlu futbolculardan Sosa, Onazi, Hosseini, Amiri, Olcay, Ibanez, Toure ve Nwakaeme'nin yanı sıra Başkan Ahmet Ağaoğlu ile Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Ali Vural Ak, katıldı. Kısa bir konuşma yapan Başkan Ağaoğlu, sponsorlukların sporun can damarı olduğunu söyledi.

NWAKAEME İLE ÖZEL GÖRÜŞME

■ANLAŞMANIN kulübü büyük bir finansal yükten kurtardığını anlatan Ağaoğlu, “6 senedir Trabzonspor'un kasasına nakit girmeden gittiğine şahit olduğumuz için, ben bir anlamda bu sponsorluklara daha fazla ehemmiyet veriyorum” dedi. İmza töreninin ardından Ağaoğlu, Nwakaeme ile bir süre ayaküstü özel görüşme gerçekleştirdi. İmza töreni katılanlar hep birlikte çekilen hatıra fotoğraflarıyla noktalandı.

(Gunes)

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