İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Haziran 2022 Perşembe / 17 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,3124
  • EURO
    18,1845
  • ALTIN
    1017.92
  • BIST100
    2484.85
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor, Stefano Denswil'in maliyetini KAP'a bildirdi
Spor

Trabzonspor, Stefano Denswil'in maliyetini KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Stefano Denswil ile 3+1 yıllığına anlaşmaya varıldığını açıkladı. Bordo mavili kulüp, 4 yıl boyunca Denswil'e toplam 8 milyon 200 bin avro ücret ödeyecek.

DHA16 Haziran 2022 Perşembe 17:17 - Güncelleme:
ABONE OL

Trabzonspor'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, bordo mavili takım ile Stefano Denswil arasında 1 yılı opsiyonlu olmak üzere toplam 4 yıllık anlaşma sağlandı. Anlaşmaya göre tecrübeli oyuncuya 2022-23 futbol sezonu için 1 milyon 250 bin avro ve 900 bin avro imza ücreti, 2023-24 ile 2024-25 futbol sezonları için her yıl 1 milyon 250 bin avro ve 950 bin avro imza ücreti ödenecek. Opsiyon sezonu olan 2025-26 futbol sezonunda ise oyuncuya 1 milyon 250 bin avro ve 450 bin avro imza ücreti ödenecek.

Oyuncunun menajerine de ayrıca, futbolcunun sözleşmesinin devam etmesi şartına bağlı olarak Denswil'e ödenecek yıllık ücretin yüzde 5'i kadar ödeme yapılacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.