Trabzonspor'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, bordo mavili takım ile Stefano Denswil arasında 1 yılı opsiyonlu olmak üzere toplam 4 yıllık anlaşma sağlandı. Anlaşmaya göre tecrübeli oyuncuya 2022-23 futbol sezonu için 1 milyon 250 bin avro ve 900 bin avro imza ücreti, 2023-24 ile 2024-25 futbol sezonları için her yıl 1 milyon 250 bin avro ve 950 bin avro imza ücreti ödenecek. Opsiyon sezonu olan 2025-26 futbol sezonunda ise oyuncuya 1 milyon 250 bin avro ve 450 bin avro imza ücreti ödenecek.

Oyuncunun menajerine de ayrıca, futbolcunun sözleşmesinin devam etmesi şartına bağlı olarak Denswil'e ödenecek yıllık ücretin yüzde 5'i kadar ödeme yapılacak.