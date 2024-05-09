İSTANBUL 21°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Mayıs 2024 Perşembe / 2 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2474
  • EURO
    34,8782
  • ALTIN
    2422.37
  • BIST100
    10268.6
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor, Süper Lig mesaisine döndü
Spor

Trabzonspor, Süper Lig mesaisine döndü

Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselen Trabzonspor, Süper Lig'in 36. haftasında İstanbulspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına başladı.

AA9 Mayıs 2024 Perşembe 21:18 - Güncelleme:
Trabzonspor, Süper Lig mesaisine döndü
ABONE OL

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 12 Mayıs Pazar günü sahasında İstanbulspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında dün deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile oynanan karşılaşmada forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise teknik ısınma, 5'e 2 ve dayanıklılık çalışmasının ardından çift kale maç oynadı.

Bordo-mavili ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.