6 Nisan 2026 Pazartesi / 19 Sevval 1447
Spor

Trabzonspor, TOFAŞ'ı mağlup etti

Trabzonspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında TOFAŞ'ı 91-71 mağlup etmeyi başardı.

HABER MERKEZİ5 Nisan 2026 Pazar 01:42 - Güncelleme:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Trabzonspor, deplasmanda TOFAŞ'ı 91-71 mağlup etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Yener Yılmaz, Mehmet Serdar Ünal, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu

TOFAŞ: Perez 15, Tolga Geçim 6, Sadık Emir Kabaca 9, Blazevic 14, Besson 4, Floyd 2, Özgür Cengiz, Yiğitcan Saybir 6, Efe Evan Postel 4, Kidd 2, Emirhan Serbest, Furkan Korkmaz 9

Trabzonspor: Reed 22, Tinkle 13, Hamm 10, Ege Arar 4, Taylor 6, Girard 13, Alican Güney, Batu Bircan, Berk Demir, Yeboah 2, Dorukhan Engindeniz 3, Delgado 18

1. Periyot: 20-28

Devre: 30-53

3. Periyot: 52-66

