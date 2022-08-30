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Spor

Trabzonspor transferi açıkladı! Naci Ünüvar...

Trabzonspor, Ajax'tan Naci Ünüvar'ın 150 bin avro karşılığında bir yıllığına kiralandığını açıkladı.

30 Ağustos 2022 Salı 16:18 - Güncelleme:
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Trabzonspor, Ajax'ta oynayan Naci Ünüvar'ı 1 yıl süreyle kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Trabzonspor'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Hollanda ekibi Ajax'ta forma giyen 19 yaşındaki Naci Ünüvar ile 1 yıllık anlaşma imzalandı. Anlaşmaya göre, Ajax kulübüne 150 bin avro transfer bedeli ödenecek. Genç oyuncuda ise 2022-23 sezonu için 7 milyon 280 bin TL garanti ücret, menajerine de futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 5'i oranında ödeme yapılacak.

23 NUMARALI FORMAYI GİYECEK

Genç oyuncu Trabzon'da sağlık kontrollerinden geçerek kendisini bordo mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Trabzonspor, 23 numaralı formayı giyecek olan Naci'nin transferini sosyal medyadan paylaşılan bir videoyla duyurdu. Ajax kulübü de sosyal medya hesabından genç oyuncuya 'Türkiye'de iyi şanslar dileriz' mesajı paylaştı.

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