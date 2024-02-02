Trabzonspor transferler için harekete geçti!

Trabzonspor'da sağ bek transferi için aday sayısı artıyor. Bordo-mavililerde Filistin'e destek paylaşımları nedeniyle kulübü Nice tarafından kadro dışı bırakılan Youcef Atal da adaylar arasına girdi.

Bordo/mavililer, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan oyuncuyu, devre arasında alabilmek için Nice ile temasa geçti. Youcef Atal'ın ayrılığına Fransız ekibinin de sıcak baktığı öğrenildi. Atal ile de temaslarını sürdüren Trabzonspor, Cezayirli oyuncunun maaş talebini aşağıya çekmeye çalışıyor.

SAĞ BEK ADAYLARI

Karadeniz ekibinin sağ bek listesinde Boavistalı Pedro Malheiro, Rio Aveli Costinha, Shakhtar Donetskli Yukhym Konoplya ve Silkeborglu Oliver Sonne gibi isimler de yer almıştı.

Trabzonspor'un bu bölge için ilgilendiği bir diğer isim olan Daiki Hashioka ise Premier Lig ekiplerinden Luton Town'a transfer olmuştu.

GÖZLER FRANSA'DA

Orta saha transferinde de çalışmalarına devam eden bordo mavililer rotasını Fransa Ligue 2 Ekiplerinden Ajaccio forması giyen Tim Jabol-Folcarelli'ye çevirdi.

24 yaşındaki oyuncuyu en azından sezon sonuna kadar takımda tutmak isteyen Fransız ekibi, yüksek bir bonservis bedeli talep ediyor. Trabzonspor yönetimi, Ajaccio'yu daha makul seviyelere inmeye ikna ederse transferi noktalamayı hedefliyor.

RAFA MIR'DE YENİ GELİŞME

Trabzonspor'un satın alma opsiyonuyla kiralamak için Sevilla ile temasa geçtiği Rafa Mir ile ilgili de dikkat çekici bir gelişme yaşandı.

Bordo mavililer bu transfer için mesafe kaydetse de Valencia'nın devreye girmesiyle anlaşma zemini sağlanamamıştı. Ancak Mir'in siyah beyazlılara transferinde son dakika pürüz çıkınca İspanyol santrfor Sevilla'da kaldı.

Kırmızı beyazlıların takımdan göndermeyi düşündüğü Rafa Mir için Trabzonspor'un yeniden hamle yapıp yapmayacağı merak konusu...