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Spor

Trabzonspor, Türkiye Kupası mesaisine başladı

Trabzonspor, Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde sahasında Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün başladı.

AA26 Şubat 2024 Pazartesi 16:02 - Güncelleme:
Trabzonspor, Türkiye Kupası mesaisine başladı
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Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde 28 Şubat Çarşamba günü sahasında RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda, Yukatel Adana Demirspor maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer oyuncular ise dinamik ısınma ve denge çalışması yaptı. Teknik çalışma, 5'e 2 ve rondo çalışması ile devam eden antrenman, çift kale maç ile sona erdi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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