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Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda karşılaşacağı Sivas Belediyespor maçının hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor'u deplasmanda 2-0 yenen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda TFF 2. Lig temsilcisi Sivas Belediyespor ile 4 Aralık Salı günü yapacağı ilk maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

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Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada,  Kayserispor maçının ardından kente dönmeyen bordo-mavililer, Kayseri Kadir Has  Tesisleri'nde, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde çalıştı.

Kayserispor maçında forma giyen oyuncuların yenilenme, diğer  futbolcuların ise taktiksel çalışmalar yaptıkları belirtildi.

Bordo-mavililer, Sivas Belediyespor maçı için öğleden sonra Sivas'a  giderek kampa girecek.

Öte yandan açıklamada, antrenman için tesislerini açan Kayserispor  Kulübüne teşekkür edildi.

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