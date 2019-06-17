Rodallega’dan bir türlü yanıt alamayan Trabzonspor, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Ankaragücü’nde forma giyen Tyler Boyd’u gündemine aldı.

24 yaşındaki Yeni Zellandalı oyuncu için önümüzdeki hafta Portekiz’e gidilecek ve Guimaraes ile masaya oturulacak. Boyd, Ankaragücü’nde çıktığı 14 maçta 6 gol ve 4 asistlik performans sergilemişti. Karadeniz ekibi, Guimaraes ile sözleşmesi gelecek sezon bitecek olan Boyd için 750 bin euroyu gözden çıkardı.

(Güneş)