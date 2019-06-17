Trabzonspor Tyler Boyd’u gündemine aldı
Trabzonspor, sözleşme yenileme teklifine yanaşmayan Hugo Rodallega’nın yerine Tyler Boyd’u gündemine aldı.
Rodallega’dan bir türlü yanıt alamayan Trabzonspor, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Ankaragücü’nde forma giyen Tyler Boyd’u gündemine aldı.
24 yaşındaki Yeni Zellandalı oyuncu için önümüzdeki hafta Portekiz’e gidilecek ve Guimaraes ile masaya oturulacak. Boyd, Ankaragücü’nde çıktığı 14 maçta 6 gol ve 4 asistlik performans sergilemişti. Karadeniz ekibi, Guimaraes ile sözleşmesi gelecek sezon bitecek olan Boyd için 750 bin euroyu gözden çıkardı.
(Güneş)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.