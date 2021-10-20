Trabzonspor U19 Teknik Direktörü Hasan Üçüncü: Oyuncularımı kutluyorum

DHA 20 Ekim 2021 Çarşamba 18:05 - Güncelleme: 20 Ekim 2021 Çarşamba 18:05

Maça iyi hazırlandıklarını ifade eden Hasan Üçüncü, "Oyuncularımız söylediklerimizi sahada yerine getirdi ve net bir skorla turu geçtik. Rakibimiz ile oynadığımız ilk müsabakada tespit ettiğimiz detaylar üzerine çalışmalar yaparak bu maça çıktık. Rakibimizin pozitif ve negatif yönlerini biliyorduk. Özellikle fizik güçleri yüksek ve buna bağlı olarak duran toplarda etkili bir takım. Bu nedenle oyuncularımıza birinci bölgede faul yapmamalarını söyledik. Oyuncularımız söylediklerimizi sahada yerine getirdi ve net bir skorla turu geçtik. Oyuncularımı kutluyorum." ifadelerini kullandı.