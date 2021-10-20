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  • Trabzonspor U19 Teknik Direktörü Hasan Üçüncü: Oyuncularımı kutluyorum
Spor

Trabzonspor U19 Teknik Direktörü Hasan Üçüncü: Oyuncularımı kutluyorum

UEFA Gençlik Ligi 1'inci Turu'nda Trabzonspor U19 Takımı, Bosna Hersek temsilcisi Zvijezda 09'u iki maç sonunda eleyerek üst tura yükseldi. Trabzon'da oynanan rövanş karşılaşmasını 2-0 kazanan bordo-mavili ekipte, teknik direktör Hasan Üçüncü, mücadele sonrasında açıklamalarda bulundu.

DHA20 Ekim 2021 Çarşamba 18:05 - Güncelleme: 20 Ekim 2021 Çarşamba 18:05
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Maça iyi hazırlandıklarını ifade eden Hasan Üçüncü, "Oyuncularımız söylediklerimizi sahada yerine getirdi ve net bir skorla turu geçtik. Rakibimiz ile oynadığımız ilk müsabakada tespit ettiğimiz detaylar üzerine çalışmalar yaparak bu maça çıktık. Rakibimizin pozitif ve negatif yönlerini biliyorduk. Özellikle fizik güçleri yüksek ve buna bağlı olarak duran toplarda etkili bir takım. Bu nedenle oyuncularımıza birinci bölgede faul yapmamalarını söyledik. Oyuncularımız söylediklerimizi sahada yerine getirdi ve net bir skorla turu geçtik. Oyuncularımı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

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