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Trabzonspor U21 takımıyla idman maçı yaptı

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Trabzonspor, 21 yaş altı takımı ile antrenman maçı yaptı.

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Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde oynanan ve Trabzonspor A Takımı'nın 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanan karşılaşmanın gollerini Hüseyin Türkmen ve Abdulkadir Parmak kaydetti.     

Karşılaşmanın ardından iki takımın teknik heyet ve futbolcuları, tesislerde birlikte yemek yedi.     

Yarını dinlenerek geçirecek olan bordo-mavili takım, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını 19 Kasım Pazartesi günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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