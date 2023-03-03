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Spor

Trabzonspor, Ümraniyespor maçına hazır

Süper Lig'in 24. hafta mücadelesinde sahasında Ümraniyespor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da maçın hazırlıkları tamamlandı.

AA3 Mart 2023 Cuma 18:03 - Güncelleme:
Trabzonspor, Ümraniyespor maçına hazır
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Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın sahasında HangiKredi Ümraniyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen ve teknik ısınmayla başlayan antrenmanda bireysel ve taktik ağırlıklı çalışmalar yapıldı.

Bordo-mavili takım, HangiKredi Ümraniyespor maçının hazırlıklarını tamamlayıp maç saatini beklemeye başladı.

Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de şu ana kadar 22 maça çıkan bordo-mavililer bu karşılaşmalardan 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 38 puanla 6. sırada yer aldı.

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