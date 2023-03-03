Trabzonspor, Ümraniyespor maçına hazır

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın sahasında HangiKredi Ümraniyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.



Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen ve teknik ısınmayla başlayan antrenmanda bireysel ve taktik ağırlıklı çalışmalar yapıldı.

Bordo-mavili takım, HangiKredi Ümraniyespor maçının hazırlıklarını tamamlayıp maç saatini beklemeye başladı.

Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de şu ana kadar 22 maça çıkan bordo-mavililer bu karşılaşmalardan 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 38 puanla 6. sırada yer aldı.