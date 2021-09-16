Trabzonspor ve Alanyaspor'a PFDK'dan para cezası

DHA 16 Eylül 2021 Perşembe 21:03 - Güncelleme: 16 Eylül 2021 Perşembe 21:03

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) aldığı kararlar şöyle;

1- İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübü hakkında, 11.09.2021 tarihinde oynanan İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-ALTAY Süper Lig müsabakasında, Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Müsabakalarda Uygulanacak COVİD-19 Tedbirlerine İlişkin Talimat'ın 3/5. maddesi uyarınca sevk yapılmışsa ise de; 15.09.2021 tarihinde COVİD-19 Tedbirlerine İlişkin Talimatta yapılan değişiklik dikkate alınarak CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

2- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. hakkında, 13.09.2021 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-FRAPORT TAV ANTALYASPOR Süper Lig müsabakasında, Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Müsabakalarda Uygulanacak COVİD-19 Tedbirlerine İlişkin Talimat'ın 3/5. maddesi uyarınca sevk yapılmışsa ise de; 15.09.2021 tarihinde COVİD-19 Tedbirlerine İlişkin Talimatta yapılan değişiklik dikkate alınarak CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

3- VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübünün, 11.09.2021 tarihinde oynanan VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK-ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübünün, 13.09.2021 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-GZT GİRESUNSPOR Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu GÜNEY VIP TRİBÜN B blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

5- TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 12.09.2021 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu GÜNEY ALT J blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

6- BURSASPOR Kulübünün, 12.09.2021 tarihinde oynanan ALTINORDU-BURSASPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübü antrenörü VOLKAN KÜRŞAT BEKİROĞLU'nun, ihraç öncesi ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübü teknik sorumlusu ERKAN SÖZERİ'nin, 11.09.2021 tarihinde oynanan MANİSA FK-BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, ihraç öncesi rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübü teknik sorumlusu ERKAN SÖZERİ'nin, tedbire uymama eylemi nedeniyle FDT'nin 82/b ve 50/1-c maddeleri uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- EYÜPSPOR Kulübünün, 11.09.2021 tarihinde oynanan EYÜPSPOR-DENİZLİSPOR TFF 1. Lig müsabakasında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan BATI TRİBÜN A, B, C blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada EYÜPSPOR Kulübü idarecisi FATİH KULAKSIZ'ın, stadyumda bulunduğu süre içerisinde maske takma kuralına uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 4.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

9- BEYPİLİÇ BOLUSPOR Kulübünün, 12.09.2021 tarihinde oynanan BEYPİLİÇ BOLUSPOR-KOCAELİSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, 12 yaşından küçük bir kişinin stadyuma alınmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 16.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

10- ADANASPOR A.Ş. başkanı BAYRAM AKGÜL'ün, 11.09.2021 tarihinde oynanan ADANASPOR A.Ş.-MENEMENSPOR A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasında, maske takma kuralına uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 4.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

11- MENEMENSPOR A.Ş. başkanı TAHİR ŞAHİN'in, 11.09.2021 tarihinde oynanan ADANASPOR A.Ş.-MENEMENSPOR A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasında, maske takma kuralına uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 4.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MENEMENSPOR A.Ş. sporcusu IBRAHIM ALHASSAN ADAMU'nun, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.