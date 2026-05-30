Trabzonspor'dan yeni transfer hamlesi! Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Trabzonspor'da transfer gelişmeleri yaşanıyor.

Portekiz basınından Record'ta yer alan habere göre; Trabzonspor, Benfica forması giyen sağ bek Sidny Lopes Cabral transferinde sona yaklaştı.

Kulüplerin 10 milyon euronun üzerindeki bir bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağladığı, transfer için yalnızca oyuncunun onayının beklendiği belirtildi.

Haberde, Yeşil Burun Adaları Milli Takımı kampında bulunan 23 yaşındaki futbolcunun karar aşamasında olduğu aktarıldı.

BU SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Estrela ve Benfica formasıyla Portekiz Ligi'nde 23 maça çıkan Cabral, 6 gol 6 asistlik bir performans sergiledi.