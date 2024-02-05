Trabzonspor, yıldız sağ bek için harekete geçti!

Tabzonspor, savunma hattına yapılacak transfer için harekete geçti.
Styger Larsen'in ayrılığının ardından sağ beke takviye yapmak isteyen Trabzonspor, önemli bir ismi gündemine aldı; Thomas Meunier
Fabrizio Romano'nun haberine göre Trabzonspor, Thomas Meunier için prensipte anlaşmaya vardı.
Son detayların konuşulacağı ve transferin kısa sürede açıklanmasın beklendiği de söylendi.
9 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon Borussia Dortmund ile 9 resmi maça çıkan Thomas Meunier bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlayamadı.