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Spor

Trabzonspor, yıldız sağ bek için harekete geçti!

Tabzonspor, ara transfer döneminde Borussia Dortmund forması giyen Thomas Meunier ile prensipte anlaşmaya vardı.

5 Şubat 2024 Pazartesi 19:04 - Güncelleme:
Trabzonspor, yıldız sağ bek için harekete geçti!
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Tabzonspor, savunma hattına yapılacak transfer için harekete geçti.

Styger Larsen'in ayrılığının ardından sağ beke takviye yapmak isteyen Trabzonspor, önemli bir ismi gündemine aldı; Thomas Meunier

Fabrizio Romano'nun haberine göre Trabzonspor, Thomas Meunier için prensipte anlaşmaya vardı.

Son detayların konuşulacağı ve transferin kısa sürede açıklanmasın beklendiği de söylendi.

9 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Borussia Dortmund ile 9 resmi maça çıkan Thomas Meunier bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlayamadı.

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