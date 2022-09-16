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Spor

Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'nın ücretini açıkladı

Trabzonspor Kulübü, Fransa'nın Lille takımından kadrosuna dahil ettiği eski futbolcusu Yusuf Yazıcı'nın transferiyle ilgili detayları açıkladı.

AA16 Eylül 2022 Cuma 14:30 - Güncelleme:
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Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, milli futbolcunun geçici transferi konusunda Lille Kulübü ile anlaşmaya varıldığı, bu anlaşmaya göre geçici transfer bedeli olarak kulübe 500 bin avro ödeneceği vurgulandı.

Açıklamada, Yusuf Yazıcı ile 1 yıllık anlaşma yapıldığına işaret edilerek, "Anlaşmaya göre, futbolcuya 2022-2023 futbol sezonu için garanti ücret olarak 25 milyon lira ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 4,7'si oranında ödeme yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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