Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası'nda Bugsaş Spor'u deplasmanda 2-0 yenip tur atladı

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur mücadelesinde Trabzonspor, Ankara temsilcisi Bugsaş Spor'a konuk oldu. Karşılaşmadan 2-0 galip ayrılan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını 5. Tur'a yazdırdı.

Mücadeleye Uğurcan, Semih, Batuhan, Hüseyin, Ibanez, Kucka, Murat Cem, Abdülkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Amiri, Ekuban 11'i ile çıkan Trabzonspor yedek ağırlık bir kadro ile sahaya çıktı.

26. dakikada Ekuban'ın sol kanattan çalımlarla getirdiği topu tamamlayan Vahid Amiri, bordo - mavilileri 1-0 öne geçirdi.

Golden 6 dakika sonra gelişen Trazonspor atağında, Abdülkadir Parmak'ın kaleciden dönen şutunu tamamlayan Murat Cem'in vuruşunda top, Bugsaş Sporlu Turgut Selim Özdemir'e çarptı ve ağlarla buluştu.

Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve Trabzonspor sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Bordo - mavililer bu skorla Ziraat Türkiye Kupası'nda adını 5. Tur'a yazdırdı.