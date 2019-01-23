Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Trabzonspor, ilk maçta sahasında 2-1 yendiği Balıkesirspor Baltok ile rövanş maçında Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Trabzonspor, Balıkesirspor'u deplasmanda 3-1 mağlup ederek adını Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yazdırdı.

Trabzonspor'a turu getiren golleri 32. dakikada Filip Novak, 56 ve 87. dakikalarda Abdülkadir Parmak attı. Balıkesirspor'un tek golünü 34. dakikada Beleck kaydetti.

Trabzonspor, Balıkesirspor ile oynadığı iki maçı da kazanarak kupada çeyrek finale yükselirken Spor Toto 1. Lig ekibi Balıkesirspor, kupaya son 16 turunda veda etti.