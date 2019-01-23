Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında 2-1 yendiği Balıkesirspor Baltok'u, rövanş karşılaşmasında da 3-1 mağlup ederek kupada adını çeyrek finale yazdırdı.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Trabzonspor, ilk maçta sahasında 2-1 yendiği Balıkesirspor Baltok ile rövanş maçında Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Trabzonspor, Balıkesirspor'u deplasmanda 3-1 mağlup ederek adını Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yazdırdı.
Trabzonspor'a turu getiren golleri 32. dakikada Filip Novak, 56 ve 87. dakikalarda Abdülkadir Parmak attı. Balıkesirspor'un tek golünü 34. dakikada Beleck kaydetti.
Trabzonspor, Balıkesirspor ile oynadığı iki maçı da kazanarak kupada çeyrek finale yükselirken Spor Toto 1. Lig ekibi Balıkesirspor, kupaya son 16 turunda veda etti.
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