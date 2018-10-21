Trabzonspor zirveye bir adım daha yaklaşmak istiyor

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında 22 Ekim Pazartesi günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek.

Medical Park Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım yönetecek.

Ligin 7. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 4-2, 8. haftada deplasmanda Akhisarspor'u 3-1 mağlup ederek bu sezon ilk kez art arda 2 maç kazanan bordo-mavililer, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u da mağlup etmesi halinde 26 hafta sonra ilk kez 3 maç üst üste kazanma başarısı gösterecek.

Karadeniz ekibi, karşılaşmadan galibiyetle ayrılıp 19 puanlı lider Galatasaray ile puan farkını 3'e indirerek zirve yolunda bir engeli daha aşmanın mücadelesini verecek.

Bordo-mavili takımda Mustafa Akbaş ve Kamil Ahmet Çörekçi'nin sakatlıkları bulunuyor.

(AA)