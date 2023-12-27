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Spor

Trabzonspor'a Brezilyalı stoper

Son maçlarda orta saha oyuncusu Batista Mendy'yi stoperde kullanan Trabzonspor, bölgeye takviye yapmaya hazırlanıyor. Abdullah Avcı'nın raporuyla harekete geçen yönetim, Fluminense forması giyen Nino için harekete geçecek.

27 Aralık 2023 Çarşamba 13:10 - Güncelleme:
Trabzonspor'a Brezilyalı stoper
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Teknik direktör Abdullah Avcı, eldeki mevcut stoperler varken son 3 maçta asıl mevkisi ön libero olan Mendy'yi bu bölgede oynatmıştı. Tecrübeli hoca, bu hareketiyle stoper transferi istediğini net bir şekilde ortaya koydu.

Devre arası transferleri için çalışmalara başlayan Trabzonspor için hemen her gün yeni bir iddia ortaya atılıyor. Bu kez de Brezilya basını, Karadeniz devi ile ilgili bir haberi duyurdu.

Habere göre, Trabzonspor yönetimi Fluminense kulübünün kaptanı Nino'yu renklerine bağlamak için çok yakın bir zamanda harekete geçecek.

1.1 MİLYON EURO'YA ALINMIŞTI

Karadeniz devi geçtiğimiz sezon da 26 yaşındaki futbolcuyu istemiş ancak yüksek bonservis bedeli nedeniyle işi bitirememişti. Ama bu kez durum farklı. Çünkü Nino'nun 1 yıllık sözleşmesi kaldı. Fırtına, performansıyla dikkat çeken 1.88 boyundaki savunmacı için teklif hazırlığına başladı.

Resmi bir temas henüz sağlanmış olmasa da kısa süre içerisinde Trabzonspor'un Fluminense ile görüşmelere başlayacağı aktarıldı. Sağ ayaklı stoper, Criciuma takımından 1.1 milyon euro bonservis bedeli ile Fluminense'nin kadrosuna katılmıştı.

YABANCI KONTENJANI DOLU

Kadro planlaması için yoğun bir mesai harcayan bordo-mavililer, yabancı oyuncu konusunda büyük bir çıkmazda. Kiralıklar hariç 15 yabancısı bulunan Fırtına, Orsic'in yanı sıra olası yabancı transferi için de kontenjanda yer açmak zorunda.

Bu çerçevede öncelikli olarak ligin ilk yarısında forma giyemeyen Fernandez'in yanı sıra beklentilerin uzağında kalan Fountas ve Kourbelis'in kiralık olarak gönderilmesi gündemde. Teklic ve Benkovic de gidebilir

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