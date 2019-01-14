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Trabzonspor'a FIFA tehlikesi

Transfer yasağını kaldırmak için büyük bir mesai harcayan Trabzonspor bunu başaramazsa 1461 Trabzon'dan aldığı isimlerden de faydalanamayacak.

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Transfer yasağını kaldırmak için büyük bir mesai harcayan Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Onur Kıvrak ve Burak Yılmaz'ın ardından Olcay Şahan ile Kucka ile de yollarını ayırmaya hazırlanan bordo mavililerde FIFA tehlikesi gözüküyor.

YASAK KALKMAZSA ONLAR DA YOK

Transfer yasağının kalmak için parayı yatıran ve beklemeye geçen Trabzonspor yönetimi, eğer yasak kalkmazsa 1461 Trabzon'dan bünyesine kattığı 9 oyuncudan da yararlanamayacak. Bunun yanında sürpriz ayrılıklarında da yaşanabileceği öğrenildi. 

Hem iç hem de dış piyasada birçok isimle görüşme halinde olan Trabzonspor bu hafta içerisinde FIFA'dan olumlu yanıt gelirse de kadrosuna 1-2 transfer yapmayı planlıyor

Öte yandan 1.6 milyon Euro alan Olcay'ı kadro dışı bırakan yönetime bu oyuncu için bir teklif gelmediği öğrenildi. Olcay'ın adı son olarak Bursaspor, Göztepe ve Beşiktaş ile anılmıştı.

(Sporx)

Ülkemizde üretilen Toyota Corolla´nın 50. yıl özel paketini test ettik.

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