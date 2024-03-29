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Spor

Trabzonspor'a Gürcü forvet!

Gelecek sezon çalışmalarına teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde devam eden Trabzonspor transferde gözüne Gürcü forvet Budu Zivzivadze gözüne kestirdi.

Sabah29 Mart 2024 Cuma 12:51 - Güncelleme:
Trabzonspor'a Gürcü forvet!
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Trabzonspor'da kiralık olan Onuachu'nun Trabzonspor'da kalması kolay gözükmüyor. Çünkü Southampton'ın, bonservis bedeli olarak 10 milyon euro'nun üzerinde bir beklentisi var.

Fırtına'da golcü arayışları çoktan başladı. Portekiz ekiplerinden Chaves'te forma giyen Hector Hernandez bunlardan biri oldu. Forvet listesi geniş olan Trabzonspor, Gürcü Budu Zivzivadze'yi takibe aldı. Gürcistan'ın Yunanistan ile oynadığı maça scout ekibi gönderen Karadeniz devi, 30 yaşındaki santrfor için harekete geçme kararı verdi.

SEZON PERFORMANSI

Karlsruhe ile 35 maça çıkan ve 11 gol atıp 2 de asist yapan Zivzivadze, Gürcistan Milli Takım formasını 24 kez giydi, fileleri 7 kez sarstı. Almanya 2. Ligi'nde Karlsruhe forması giyen 1.89 boyundaki forvetin kulübü ile sözleşmesi 2025'te sona erecek.

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