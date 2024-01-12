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Spor

Trabzonspor'a kötü haber! Paul Onuachu için milli takım iddiası

Trabzonspor, Paul Onuachu konusunda yaşanan yeni gelişmeyle sarsıldı. Golcü oyuncunun, sakatlanan Sadiq Umar'ın yerine Nijerya Milli Takımı'na çağırılacağı iddia edildi.

12 Ocak 2024 Cuma 01:50 - Güncelleme:
Trabzonspor'a kötü haber! Paul Onuachu için milli takım iddiası
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Son olarak Samsunspor filelerini havalandıran ve Trabzonspor ile iyi bir çıkış yakalayan Paul Onuachu, geç de olsa milli takıma gidebilir.

Nijerya basınında yer alan haberlere göre; milli takımının Afrika Kupası için açıklanan kadrosuna yer almayan Onuachu, sakatlanan Sadiq Umar'ın yerini alacak.

Haberde oyuncunun sakatlık sonrası milli takıma çağrıldığı ancak 114 Ocak pazar günü oynanacak Ekvator Ginesi maçına yetişmeyeceği ileri sürüldü.

Başarılı golcü, milli takıma gitmesi halinde gelecek hafta oynanacak Trabzonspor - Galatasaray maçında forma giymeyebilir. Ayrıca 11 Şubat'a kadar sürecek olan turnuvada Nijerya'nın finale kadar kalması halinde Onuachu, 4 Şubat'ta oynanacak Beşiktaş derbisinde de forma giyemeyebilir.

Bordo mavili takımda, Fildişi Sahilli Nicolas Pepe ile Mısırlı Trezeguet de Afrika Kupası için milli takıma çağrılan isimler arasında yer alıyor.

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