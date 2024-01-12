Son olarak Samsunspor filelerini havalandıran ve Trabzonspor ile iyi bir çıkış yakalayan Paul Onuachu, geç de olsa milli takıma gidebilir.

Nijerya basınında yer alan haberlere göre; milli takımının Afrika Kupası için açıklanan kadrosuna yer almayan Onuachu, sakatlanan Sadiq Umar'ın yerini alacak.

Haberde oyuncunun sakatlık sonrası milli takıma çağrıldığı ancak 114 Ocak pazar günü oynanacak Ekvator Ginesi maçına yetişmeyeceği ileri sürüldü.

Başarılı golcü, milli takıma gitmesi halinde gelecek hafta oynanacak Trabzonspor - Galatasaray maçında forma giymeyebilir. Ayrıca 11 Şubat'a kadar sürecek olan turnuvada Nijerya'nın finale kadar kalması halinde Onuachu, 4 Şubat'ta oynanacak Beşiktaş derbisinde de forma giyemeyebilir.

Bordo mavili takımda, Fildişi Sahilli Nicolas Pepe ile Mısırlı Trezeguet de Afrika Kupası için milli takıma çağrılan isimler arasında yer alıyor.