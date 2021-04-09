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Spor

Trabzonspor'a Nwakaeme ve Ekuban'dan kötü haber

Spor Toto Süper Lig'in 34'üncü haftasında cumartesi günü (yarın) deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Anthony Nwakaeme ve Caleb Ekuban'ın sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yapıldı. İki oyuncunun sakatlıkları nedeniyle yarınki Çaykur Rizespor karşılaşmasında forma giyemeyeceği belirtildi.

DHA09 Nisan 2021 Cuma 18:00 - Güncelleme: 09 Nisan 2021 Cuma 18:00
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Bordo-mavili kulübün doktoru Op. Dr Hakan Çelik, Anthony Nwakaeme ve Caleb Ekuban'ın sakatlıklarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Kayserispor müsabakasında sağ uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyundan çıkan Anthony Nwakaeme'nin bugün çekilen MR'ında kas gerilmesi ve ödem tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır. Yine aynı müsabakada sağ uyluk üst adalesinde gerilme oluşan Caleb Ekuban'ın dün çekilen MR'ında kas gerilmesi ve ödem tespit edilmiş olup bu oyuncumuzun da tedavisine devam edilmektedir" ifadelerini kullandı.

İki oyuncu da sakatlıkları nedeniyle yarınki Çaykur Rizespor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

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