İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Ocak 2024 Pazartesi / 20 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,5154
  • EURO
    32,7483
  • ALTIN
    1957.12
  • BIST100
    7470.18
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Trabzonspor'a Portekiz'den stoper

Ara transferde kadrosuna stoper takviyesi yapmak isteyen Trabzonspor, Portekiz ekibi Benfica'nın 25 yaşındaki genç yıldızı Joao Victor'u gündemine aldı.

1 Ocak 2024 Pazartesi 13:14 - Güncelleme:
Trabzonspor'a Portekiz'den stoper
ABONE OL

Fluminense'nin 26 yaşındaki stoperi Nino'yu kadrosuna katmak isteyen Trabzonspor, Benfica'nın stoperi Joao Victor'u da listeye aldı.

Abdullah Avcı'nın özellikle Mahmud Trezeguet, Mislav Orsic ve Nicolas Pepe'nin yokluğunda kanat bölgesine takviye yapma isteği bulunuyor. Savunma hattında da güçlendirme yapılması gerektiğinin farkında olan Trabzonspor, transfer çalışmalarına odaklandı.

İlk olarak Brezilyalı Nino'yu gündeme gelmesiyle temaslar başlamıştı. Fluminense forması giyen ve 2025'te sözleşmesi sona erecek olan 26 yaşındaki stoper için transfer çabaları sürüyor. Ancak alternatif bir isim de belirledi: Benfica'nın stoperi Joao Victor...

AVCI'DAN ONAY ALINDI

Menajerler tarafından önerilen ve scout ekibinin de olumlu rapor verdiği 25 yaşındaki Portekizli için Avcı'dan da onay alındı. Ancak Benfica, Victor için 5 milyon euro istiyor. Fırtına farklı tekliflerle transferi çözebilir.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.