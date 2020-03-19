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Spor

Trabzonspor'a Sörloth piyangosu

Trabzonspor, Milan ve Napoli'nin transfer listesine giren Sörloth'un tapusunu alacak. Ardından İtalyanlardan teklif bekleyecek. İstenen bonservis verilirse oyuncu satılacak.

19 Mart 2020 Perşembe 10:28 - Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 10:28
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Trabzonspor'da sezon başında iki yıllığına Crystal Palace'tan kiralanan Alexander Sörloth, gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine taktı. Karadeniz ekibinde şu ana kadar 39 maça çıkan ve 25 gol, 7 asistlik performans ortaya koyan Norveçli oyuncuya iki İtalyan ekibi, Milan ve Napoli talip oldu... Milano temsilcisi, 24 yaşındaki golcüyü takımdan ayrılması beklenen Zlatan Ibrahimovic'in, Napoli ise Fernando Llorente'nin yerine düşünüyor.

REAL MADRİD DE İSTİYOR

Norveçli oyuncunun satın alma opsiyonunu elinde bulunduran Karadeniz ekibi ise bu durumdan epey kazançlı çıkacak. 6 milyon euro'ya sezon sonunda Sörloth’'un bonservisini alacak olan Bordo-Mavililer, ardından 24 yaşındaki oyuncu için teklif bekleyecek. İstenen bonservis verilirse oyuncu satılacak. Insidefutbol’un haberine göre ise; Trabzonspor'un isteyeceği bonservis bedeli 10 milyon euro. Haberde Real Madrid’in de Sörloth’u Luka Jovic'in yerine transfer etmek istediği bilgisine yer verildi.

(HaberTürk)

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