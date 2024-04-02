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Spor

Trabzonspor'a sürpriz öneri! Gündemdeki isim Mats Hummels

Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un gündemine sürpriz bir isim geldi. Bordo-mavililere Borussia Dortmund'da forma giyen Mats Hummels önerildi. İşte detaylar...

Sabah2 Nisan 2024 Salı 13:01 - Güncelleme:
Trabzonspor'a sürpriz öneri! Gündemdeki isim Mats Hummels
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Gelecek sezon için transfer çalışmalarını başlatan Trabzonspor, stoper takviyesi için Fluminense'de kiralık olarak forma giyen Marlon Santos'u listesine almıştı. Oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Shakhtar Donetsk ile görüşecek olan bordo-mavililerde yeni bir isim gündeme geldi.

Karadeniz ekibine, menajerler aracılığıyla Borussia Dortmund ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mats Hummels önerildi. 35 yaşındaki futbolcunun tecrübesine vurgu yapılırken, uygun maliyetle anlaşmanın sağlanabileceği kaydedildi.

NURİ ŞAHİN İLE GÖRÜŞÜP KARAR VERECEK

Ayrıca aynı takımdan 34 yaşındaki Alman 10 numara Marco Reus'un ismi de masaya geldi. Sezon sonunda serbest kalacak iki oyuncu için de değerlendirmeyi teknik direktör Abdullah Avcı'nın yapacağı kaydedildi.

Tecrübeli çalıştırıcının, Dortmund'da yardımcı antrenör olarak görev yapan Nuri Şahin ile fikir alışverişi yaptıktan sonra kararını vereceği gelen haberler arasında.

DÜNYA KUPASI'NI KALDIRDI

Kariyeri boyunca Bayern Münih ve Borussia Dortmund formaları giyen Hummels, 17 kupa aldı. 2014'te Almanya ile Dünya Şampiyonluğu yaşayan 1.91 boyundaki stoper, 6 kez Almanya şampiyonluğu, 6 kez Almanya Süper Kupa, 3 kez Almanya Kupası ve 1 defa da Almanya ile U21 Avrupa zaferi elde etti.

Borussia Dortmund'da bu sezon 30 maçta süre bulan Hummels, 3 kez gol sevinci yaşadı.

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