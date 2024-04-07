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Spor

Trabzonspor'a sürpriz teklif! Celtic, Uğurcan Çakır için devrede

Trabzonspor'un deneyimli file bekçisi Uğurcan Çakır'a sürpriz bir talip çıktı. Milli kaleci ile transfer görüşmesi yapmak isteyen İskoç ekibi Celtic, bordo mavili kulüpten izin talep etti. İşte detaylar...

Türkiye7 Nisan 2024 Pazar 13:15 - Güncelleme:
Trabzonspor'a sürpriz teklif! Celtic, Uğurcan Çakır için devrede
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Trabzonspor'un mlli file bekçisi Uğurcan Çakır için Celtic devreye girdi.

İskoç ekibi, Uğurcan ile transfer görüşmesi yapmak için bordo mavili kulüpten izin talep etti.

GLASGOW'A DAVET EDİLDİ

Celtic CEO'su Michael Nicholson imzalı mailde milli kalecinin menajeri ve avukatı transfer görüşmeleri için Glasgow'a davet edildi.

Ayrıca teknik direktör Brendan Rodgers'ın da Uğurcan'la zoom üzerinden görüşme yapması talep edildi.

TEKLİF EDİLECEK RAKAM

Celtin'in Uğurcan Çakır'ı ikna ederse Trabzonspor'a 7.5 milyon sterlin civarında bir bonservis bedeli ödemeye hazır olduğu belirtildi.

Milli oyuncuyu Türkiye'de bir takıma satmak istemeyen Ertuğrul Doğan, Avrupa'ya sıcak bakıyor. Ancak yönetim, 2027'ye kadar mukavelesi olan başarılı kalecinin EURO2024'teki performansına bakıp ona göre kararını vermek istiyor. Uğurcan'dan beklenti en az 15 milyon euro.

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