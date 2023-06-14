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Spor

Trabzonspor'a Uğurcan Çakır müjdesi! İtalyan devi işi bitiriyor

Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır için teklifler gelmeye devam ediyor. Son olarak İtalyan devi Uğurcan Çakır'ı transfer etmek için harekete geçti. İşte detaylar...

14 Haziran 2023 Çarşamba 20:43 - Güncelleme:
Trabzonspor'a Uğurcan Çakır müjdesi! İtalyan devi işi bitiriyor
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İtalya Serie A ekiplerinden Roma'nın, Trabzonspor forması giyen Uğurcan Çakır için girişimlerini hızlandırdığı öne sürüldü.

UĞURCAN ÇAKIR İÇİN TEMASLAR HIZ KAZANDI

İtalyan basınına göre, İtalyan temsilcisinin daha önce de takip ettiği milli file bekçisi Uğurcan Çakır için son dönemde temaslarına hız verdiği aktarıldı.

UĞURCAN ÇAKIR YATIRIM OLARAK GÖRÜLÜYOR

Roma'nın Uğurcan Çakır'ı Rui Patricio'nun ardından 2. kaleci olarak gördüğü gelecek sezon Rui Patricio'nun sözleşmesinin sona ermesiyle kaleyi devalması hedefleniyor.

GALATASARAY DA UĞURCAN ÇAKIR İLE İLGİLENİYOR

Galatasaray'ın da Uğurcan Çakır ile ilgilendiği ve bu transferi bitirmek isteyeceği kaydedildi.

UĞURCAN ÇAKIR'A VERİLECEK BONSERVİS

Roma'nın Uğurcan transferini 10-12 milyon euro bandsında bir rakama bitirebileceği iddia edildi.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Trabzonspor'un altyapısından yetişen Uğurcan Çakır'ın kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Yıldız kaleci Uğurcan Çakır, bu sezon Trabzonspor formasıyla tüm kulvarlarda 44 karşılaşmaya çıktı. Başarılı kaleci bu karşılaşmalarda toplam 62 kez gol yerken 18 karşılaşmada da kalesini gole kapadı.

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