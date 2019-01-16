Trabzonspor-Balıkesirspor | CANLI
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Trabzonspor sahasında Balıkesirspor’u konuk ediyor.
İLK 11’LER
Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Toure, Novak, Kamil Ahmet, Batuhan, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Rodallega
Balıkesirspor: Balıkesirspor'un Trabzonspor ilk 11'i: Atilla, Cüneyt, Uğur, Glumac, Bülent, Nizamettin Çalışkan, Mehmet Boztepe, Foxi, Cumali Bişi, Otoo, Beleck
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