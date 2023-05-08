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Spor

Trabzonspor'da 15 milyon Euro'luk mali kriz

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor, bu sezon sportif başarısızlığın yanı sıra mali kriz ile boğuşuyor. Ertuğrul Doğan ve yönetimi haziran ayı sonuna kadar 15 milyon euro bulmak zorunda.

8 Mayıs 2023 Pazartesi 11:56 - Güncelleme:
Trabzonspor'da 15 milyon Euro'luk mali kriz
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Trabzonspor'un yeni başkanı Ertuğrul Doğan göreve gelir gelmez ekonomik sıkıntılarla yüzleşmeye başladı. Şu ana kadar 22 milyon Dolar'lık ödeme yapan Ertuğrul Doğan yönetimi, haziran ayı sonuna kadar 15 milyon Euro daha bulmak zorunda.

Trabzonspor'da ekonomik sıkıntılar yeni yönetimin yüzleştiği ilk konuların başında geliyor. Mart ayı sonunda başkanlık görevine gelen Ertuğrul Doğan'ın şimdiye dek 22 milyon Dolar ödeme yaptığı belirtildi.

Söz konusu rakamın içinde futbolcu alacakları, bonservis taksitleri ve vergi ödemeleri olduğu kaydedildi. Meblağnın büyük bir kısmı yönetim kurulunca karşılandı.

Öte yandan Fanatik'in haberine göre Ertuğrul Doğan yönetiminin 30 Haziran'a kadar ödenmesi gereken 15 milyon Euro daha var. Başkan yoğun şekilde kaynak arayışlarını sürdürürken, diğer taraftan da Denswil ve Larsen gibi sözleşmesi devam eden oyuncuların menajerleriyle fesih görüşmeleri yapılıyor.

Stat isim sponsorluğu ise henüz çözülmüş değil.

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