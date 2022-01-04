Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak kararı

4 Ocak 2022 Salı 08:47 - Güncelleme: 4 Ocak 2022 Salı 08:47

Trabzonspor Yönetimi, 27 yaşındaki orta saha Abdulkadir Parmak ile ilgili kararını verdi. Ligde 4, Konferans Ligi elemelerinde ise 2 maçta görev alan 27 yaşındaki orta saha, takımdan geçici olarak ayrılıyor.

Yönetim, bu sezon sadece 44 dakika süre alabilen Abdulkadir'e kiralık olarak transfer görüşmesi yapması için izin verdi.

Süper Lig 'den birçok talibi olan Abdulkadir'in ikinci devrede forma şansı bulabileceği bir takımın yolunu tutması ve sezon sonu bordo mavili ekibe hazır bir şekilde dönmesi amaçlanıyor.