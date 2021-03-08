08 Mart 2021 Pazartesi 18:56 - Güncelleme: 08 Mart 2021 Pazartesi 18:56

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Alanyaspor'a 3-1 yenildikleri maçın sonrasında konuştu.

"PLANLARIN DIŞINA ÇIKINCA..."



Golden sonra oyun planından çıktıklarını söyleyen Avcı , "Modern futbol uygulamaya çalışıyor Alanyaspor. Onlar daha çok topa sahip olacaktı, bu belliydi. Zaman zaman baskıyı doğru yaptık, zaman zaman bekledik. Oyun aslında dengeli gidiyordu, gole kadar. Orada biraz daha sakin olmamız gereken yerde çabuk oynadığımız ve dönüşte gol yediğimiz durum oluştu. Sonra geçişten 2. golü yedik, hamleler, penaltı, oyunu değiştirmek istedik ve sonra yine geçişten gol yedik. Planların dışına çıkınca geçişler verebiliyorsun." dedi.

"GOLÜ YEDİKTEN SONRA OYUN DALGALANDI"



Bazen böyle yenilgiler olabileceğini belirten tecrübeli hoca, "Geldiğimiz günden bu yana büyük emekler sarf ediyoruz, gelişiyoruz. Her hafta kazanmak zorunda olan bir takım, bazen bu yorgunluklar ve esler olacak. Golü yedikten sonra oyun dalgalandı, rakibi tebrik ediyoruz. Yapacak bir şey yok, bu oyunda bunlar var. Tekrar çalışacağız, önümüze bakacağız. Bugünü de düşünerek, gelecek seneyi de düşünerek yaptığımız planlar var, ona devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"GELDİĞİMİZ NOKTA ÇOK İYİ"



Trabzonspor'a geldikten sonra iyi bir süreç yaşadıklarını kaydeden Avcı, "Başladığımız noktadan geldiğimiz nokta çok iyi. Kazansak belki daha yukarı yapıştığımız bir durum var. Geldiğim günden bu yana hep kazanma amaçlıydı, bunun da baskısı olabiliyor. Aynı oyuncu grubundan devam ediliyor. Buradan ders çıkaracağız ve tekrar kazanmak ve Trabzonspor için daha iyi oyunlar ve skorlar yaparak devam etmemiz lazım." diye konuştu.