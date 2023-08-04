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Spor

Trabzonspor'da Ali Şahin Yılmaz ve Arif Boşluk ile sözleşme imzalandı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, altyapısından yetişen Ali Şahin Yılmaz ve Arif Boşluk ile sözleşme yeniledi.

AA4 Ağustos 2023 Cuma 11:02 - Güncelleme:
Trabzonspor'da Ali Şahin Yılmaz ve Arif Boşluk ile sözleşme imzalandı
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Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başkan Yardımcısı Yahya Karahasan, Genel Sayman Sami Karaman ile yönetim kurulu üyeleri Ceyhun Eskici ve Hüseyin Ekşi'nin katılımıyla Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Futbol Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen imza töreninde, 20 yaşındaki Arif Boşluk'un sözleşmesi 2028, 19 yaşındaki Ali Şahin Yılmaz'ın sözleşmesi ise 2027'ye kadar uzatıldı.

Karahasan, törende yaptığı konuşmada, "Akademimizden A takıma yükselen Arif Boşluk ve Ali Şahin Yılmaz'ı izlediğimizde büyük gurur ve sevinç yaşıyoruz. Kendilerine çok güveniyor ve başarılarının devamını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Arif Boşluk ise kulübüyle sözleşme yenilemenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Geçen sezon devre arası kampından beri hayalini kurduğum Trabzonspor A takımında çalışmalarıma devam ediyorum. İnşallah Türkiye kariyerim boyunca Trabzonspor'da oynarım, sonrasında da daha ileriye doğru devam ederim. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.

Ali Şahin Yılmaz da Trabzonspor'da uzun süre forma giymek istediğinin altını çizerek, "Çocukluğumdan beri fanatiği olduğum kulübüm Trabzonspor'da sözleşmemi uzattığım için çok mutlu ve gururluyum. İnşallah hepimiz için hayırlısı olur." şeklinde konuştu.

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