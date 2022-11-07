Trabzonspor'da Ankaragücü mesaisi başladı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 11 Kasım Cuma günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanda, Konyaspor maçında oynayan futbolcular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi.

Diğer oyuncular ise teknik ısınma ve koordinasyon çalışmasının ardından 5'e 2 ve çift kale maç yaptı.

Antrenman, şut ve dayanıklılık çalışması ile sona erdi.

Bordo-mavililer, çarşamba günü yapacakları antrenmanla MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürecek.