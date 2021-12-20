Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme heyecanı

Fanatik 20 Aralık 2021 Pazartesi 11:36 - Güncelleme: 20 Aralık 2021 Pazartesi 11:36

2-0'lık Hatayspor galibiyetinin ardından Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Asbaşkan Ertuğrul Doğan dönüş yoluna geçerken, İstanbul uçağında ikilinin arasında sürpriz birisim vardı: Anthony Nwakaeme... Sakatlığı nedeniyle devreyi kapatan ve ülkesi Nijerya'ya gidecek olan 32 yaşındaki yıldız, uçakta Ağaoğlu ve Doğan ile koyu bir sohbete koyulurken, FANATİK'in usta foto muhabiri Serkan Hacıoğlu da aynı uçaktaydı... İstanbul'a indiklerinde ise Başkan ve Nwakaeme arasındaki samimi diyalog, apronda devam etti. Bu görüntüler "Yeni kontrat yakın' yorumlarını güçlendirirken, Trabzonsporlu taraftarları da fazlasıyla heyecanlandırdı.



TEKLİFİ ARTIRDILAR

Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Nwakaeme ile uzun süredir görüşme halinde bulunan Trabzonspor Yönetimi, Nwakaeme'ye en son 1.5 milyon Euro artı 750 bin Euro senelik imza parası teklif etmişti. Bu rakamın, çeşitli bonuslarla birlikte 2.5 milyon Euro seviyelerine kadar çıkması bekleniyor. Nwakaeme'nin Nijerya dönüşünde bu teklife kesin yanıt vermesi bekleniyor.