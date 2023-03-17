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Spor

Trabzonspor'da başkanlık için tek aday Ertuğrul Doğan oldu

Ahmet Ağaoğlu'nun istifası sonrası seçime gidecek olan Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan başkanlık seçimine tek aday olarak girecek.

AA17 Mart 2023 Cuma 19:57 - Güncelleme:
Trabzonspor'da başkanlık için tek aday Ertuğrul Doğan oldu
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Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan, olağanüstü genel kurulda tek aday olarak seçime girecek.

Bordo-mavili kulübün 25-26 Mart'ta yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısı öncesi başkanlık başvurusunu sadece Doğan gerçekleştirdi.

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, başkan adaylığına başvuru için sürenin 17 Mart 2023 saat 18.00'da son bulduğunu, bu süre içerisinde Ertuğrul Doğan dışında başvuru yapan kimsenin olmadığını belirtti.

Ali Sürmen, yapılacak olan seçimin Trabzonspor camiasına hayırlı olmasını diledi.

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