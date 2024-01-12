Trabzonspor'da bir ayrılık daha gerçekleşti!

Trabzonspor, Dimitrios Kourbelis'in ardından yeni bir ayrılık daha gerçekleşti.
Trabzonspor'un resmi sitesinden yaptığı açıklamayla birlikte; Hırvat orta saha Tonio Teklic'i Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'e sezon sonuna kadar kiraladı.
İşte Trabzonspor'un açıklaması:
"Profesyonel futbolcumuz Tonio Teklic, sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük A.Ş.'ye kiralanmıştır."
24 yaşındaki orta saha, sezon başında NK Varanzdin'den Trabzonspor'a transfer olmuştu. Genç futbolcu, bordo-mavili formayla bu sezon 6 karşılaşmada görev aldı.