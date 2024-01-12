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Spor

Trabzonspor'da bir ayrılık daha gerçekleşti!

Trabzonspor, Hırvat orta saha Tonio Teklic'i Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'e sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

12 Ocak 2024 Cuma 18:26 - Güncelleme:
Trabzonspor'da bir ayrılık daha gerçekleşti!
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Trabzonspor, Dimitrios Kourbelis'in ardından yeni bir ayrılık daha gerçekleşti.

Trabzonspor'un resmi sitesinden yaptığı açıklamayla birlikte; Hırvat orta saha Tonio Teklic'i Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'e sezon sonuna kadar kiraladı.

İşte Trabzonspor'un açıklaması:

"Profesyonel futbolcumuz Tonio Teklic, sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük A.Ş.'ye kiralanmıştır."

24 yaşındaki orta saha, sezon başında NK Varanzdin'den Trabzonspor'a transfer olmuştu. Genç futbolcu, bordo-mavili formayla bu sezon 6 karşılaşmada görev aldı.

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