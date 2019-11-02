12 İSİM SAKATLANDI

Trabzon'da bu sezon 12 oyuncu sakatlık yaşadı. Göztepe maçında sakatlıkları süren Ekuban, A.Ömür, A.Parmak, Onazi ve Obi de oynayamayacak.

TRABZON'UN GÖZÜ ZİRVEDE!

Karadeniz Fırtınası bugün evinde Göztepe'yi ağırlayacak. Gözü liderlik koltuğunda olan Trabzon bugün kazanarak Alanyaspor'un puan kaybetmesini bekleyecek.

SON 19 YILDA İLK KEZ AZALDI

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Trabzonspor'un borcu son 19 yılda ilk kez azaldı" şeklinde konuştu.