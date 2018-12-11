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Trabzonspor'da derbi mesaisi başladı

Ligde oynadığı son 3 maçını kazanan Trabzonspor, 16. haftada karşılaşacağı Beşiktaş mücadelesinin hazırlıklarına başladı.

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Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde saat 10.30'da başlayan antrenmanda ısınmanın ardından kuvvet çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenmanda hafif sakatlıkları bulunan Ogenyi Onazi, Jose Sosa ve Abdülkadir Ömür yer almadı.

Bordo-mavililer, bugün saat 16.00da yapacağı günün ikinci antrenmanıyla Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam edecek.

(AA)

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