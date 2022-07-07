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Spor

Trabzonspor'da Diabate ile yollar ayrıldı

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da Fousseni Diabate ile sözleşmenin karşılıklı feshedilerek yolların ayrıldığı açıklandı.

AA7 Temmuz 2022 Perşembe 18:51 - Güncelleme:
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Trabzonspor Kulübü, futbolcu Fousseni Diabate ile sözleşmenin karşılıklı feshedildiğini bildirdi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Fousseni Diabate arasındaki 25 Eylül 2020 başlangıç ve 31 Mayıs 2023 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir." ifadelerine yer verildi.

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