Trabzonspor'da Edgar le depremi! Yer yerinden oynadı

Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor'a 2-1 yenilen Trabzonspor'da Edgar le, sergilediği kötü performansla gündem oldu. Bordo-mavililerde penaltıya neden olan Edgar le, taraftarların tepkilerinin hedefi oldu.
Trabzonspor'un deplasmanda Antalyaspor ile oynadığı maçta Edgar le'nin eline çarpan top sonucunda ev sahibi ekip 32. dakikada penaltı kazandı.
Yaz transfer döneminde kiralık olarak gönderildiği Feyenoord'tan geri dönen Edgar le, bordo-mavili forma ile bugüne kadar 59 maça çıkarken 3 gol ile takımına katkıda bulundu.