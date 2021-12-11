Trabzonspor'da Edgar le depremi! Yer yerinden oynadı

star.com.tr 11 Aralık 2021 Cumartesi 21:28 - Güncelleme: 11 Aralık 2021 Cumartesi 21:28

Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor'a 2-1 yenilen Trabzonspor'da Edgar le, sergilediği kötü performansla gündem oldu. Bordo-mavililerde penaltıya neden olan Edgar le, taraftarların tepkilerinin hedefi oldu.

EDGAR LE'NİN HATASI PENALTIYA NEDEN OLDU

Trabzonspor'un deplasmanda Antalyaspor ile oynadığı maçta Edgar le'nin eline çarpan top sonucunda ev sahibi ekip 32. dakikada penaltı kazandı.

EDGAR LE'NİN TRABZONSPOR PERFORMANSI

Yaz transfer döneminde kiralık olarak gönderildiği Feyenoord'tan geri dönen Edgar le, bordo-mavili forma ile bugüne kadar 59 maça çıkarken 3 gol ile takımına katkıda bulundu.

İşte Edgar le'ye gelen tepkilerden bazıları: