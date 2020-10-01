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Spor

Trabzonspor'da Ekuban ve Pereira dönüyor

Trabzonspor, Gaziantep FK ile yarın deplasmanda karşılaşacak. Bordo mavili takımda sakatlıkları sona eren Pereira ve Ekuban'ın maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

AA01 Ekim 2020 Perşembe 11:33 - Güncelleme: 01 Ekim 2020 Perşembe 11:33
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Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Kalyon Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Ligde geçen hafta sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenerek ilk galibiyetini alan bordo-mavililer, Gaziantep FK karşısında çıkışını sürdürmek istiyor.

PEREİRA VE EKUBAN DÖNÜYOR

Trabzonspor'da sakatlıkları sona eren Pereira ve Ekuban'ın maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

Çaykur Rizespor ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan kaptan Pereira, bu sezon ligde ilk kez kadroda yer alacak.

Ligin ilk haftasında Beşiktaş ile oynanan maçta sakatlanan Caleb Ekuban da 2 hafta aradan sonra kadroya dahil edilebilecek.

Bordo-mavili takımda, sakatlıkları bulunan Uğurcan Çakır ile Abdulkadir Parmak'ın durumları son antrenmanın ardından netleşecek.

Trabzonspor, öğleden sonra yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayıp akşam saatlerinde uçak ile Gaziantep'e gidecek.

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