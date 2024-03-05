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Spor

Trabzonspor'da Fatih Karagümrük mesaisi başladı

Trendyol Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da maçın hazırlıklarına başlandı.

AA5 Mart 2024 Salı 16:51 - Güncelleme:
Trabzonspor'da Fatih Karagümrük mesaisi başladı
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 9 Mart Cumartesi günü sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, dün Corendon Alanyaspor ile yapılan karşılaşmada forma giyen oyuncular yenileme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer oyuncular ise antrenmanın ilk bölümünde pas ve koordinasyon çalışması yaptı. 5'e 2 pas ve dayanıklılık çalışmasıyla devam eden antrenman çift kale maçla sona erdi.

Bu sezon Süper Lig'de şu ana kadar 28 maça çıkan Trabzonspor, bu karşılaşmalardan 46 puan toplayarak 3. sırada yer aldı.

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