Forvet konusunda bu sezon Umut Bozok'tan da istediği verimi alamayan, Onuachu'nun da Southampton'a sezon sonunda geri dönecek olması nedeniyle Fırtına'da bir süredir forvet arayışları sürüyordu. Bu konuda liste kabarık olsa da transferi en yakın olan isim Denis Draguş...

3 MİLYON EURO'DAN KAPIYI AÇTILAR



Bu sezon Gaziantep FK'da kiralık olarak forma giyen ve sergilediği performansla dikkat çeken Denis Draguş için Trabzonspor harekete geçmişti. Bonservisi Standard Liege'de bulunan ve 1 yıl kontratı kalan 24 yaşındaki hücumcu için Belçika ekibi ilk etapta kapıyı 3 milyon Euro'dan açtı. Trabzonspor, pazarlıklarda bu rakamı uygun seviyelere çekmeye çalışıyor. Draguş'un da Bordo-Mavili formayı giymek istemesi, Fırtına'nın elini güçlendiriyor.

23 MAÇTA 2 ASİST



Draguş'un yanı sıra Karadeniz devinin Standard Liege'den bir hedefi daha var: Cihan Çanak. Ümit Milli Takımımız'ın formasını giyen 19 yaşındaki gurbetçi yıldız, bu sezon Belçika kulübünde çıktığı 23 maçta 2 asist yaptı.

MALİYETİ ÖNEMLİ...



Hem forvet arkasında hem de kanat pozisyonunda görev alan 2005 doğumlu Cihan, yüksek potansiyeli ve tekniğiyle fark yaratıyor. Trabzonspor Yönetimi, kulübünün bonservis beklentisine göre Cihan Çanak için teklif yapacak.