Trabzonspor'da futbolcular yenileme çalışması yaptı
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 17 Şubat Pazar günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor, bir günlük iznin ardından hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.
Bordo-mavili ekip, yarın yapacağı antrenmanla Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
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