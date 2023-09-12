İSTANBUL 24°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Eylül 2023 Salı / 27 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9028
  • EURO
    28,8752
  • ALTIN
    1653.71
  • BIST100
    8159.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor'da gazeteciler ile istişare toplantısı yapıldı
Spor

Trabzonspor'da gazeteciler ile istişare toplantısı yapıldı

Trabzonspor Kulübünün tüzük tadilatına ilişkin basın mensuplarıyla istişare toplantısı düzenlendi.

AA12 Eylül 2023 Salı 18:28 - Güncelleme:
Trabzonspor'da gazeteciler ile istişare toplantısı yapıldı
ABONE OL

Kulüpten yapılan açıklamada, kulübün genel sekreteri Kemal Ertürk, yönetim kurulu üyesi Derviş Köz, denetim kurulu ve tüzük komisyonu başkanı Mahmut Ören ile hukuk direktörü Celal Çobanoğlu tarafından hazırlanan yeni tüzük taslağı ile ilgili gazetecilerle istişare toplantısı gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, 7405 Sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu hükümlerine uyarlanması zorunluluğu nedeniyle kulübün tüzük kongresinde yapılacak güncellemelerin değerlendirildiği toplantıya, Türkiye Spor Yazarları Derneği Trabzon Şubesi Başkanı Selçuk Kılıç ve Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ersen Küçük ile spor yazarları ve muhabirlerin katıldığı kaydedildi.

Trabzonspor Kulübü Tüzük Genel Kurulu, 27 Eylül'de Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.