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Spor

Trabzonspor'da Gaziantep FK maçı mesaisi başladı

Trabzonspor, Süper Lig'in 32. hafta mücadelesinde deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına başladı.

AA4 Nisan 2022 Pazartesi 20:41 - Güncelleme: 4 Nisan 2022 Pazartesi 20:41
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Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda 8 Nisan Cuma günü Gaziantep FK ile karşılaşacak Trabzonspor, maçın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular iki grup halinde çalıştı. Beşiktaş maçında forma giyen futbolcular yenilenme, diğer oyuncular ise dinamik ısınma hareketlerinin ardından denge çalışması gerçekleştirdi.

Antrenman, 5'e 2 ve geniş alan oyunlarının ardından dayanıklılık ve çift kale maçla sona erdi.

Yarını izinli geçirecek olan bordo-mavililer, çarşamba günü yapacakları antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.

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